Exposition Sameer Al-Doumy

du samedi 23 octobre au jeudi 30 décembre à Boulevard Bertrand

L’homme et le cheval, entre amour et utilité L’Homme et le cheval, c’est une histoire qui ne date pas d’hier ! La domestication du cheval par l’humain remonte à près de 6 000 ans. Depuis, la relation entre l’homme et le cheval a pris des formes diverses. Ces photographies vous emmènent en voyage dans les profondeurs du monde normand des chevaux et des humains. A travers elles, Sameer Al-Doumy rend hommage au lien étroit qui les unit. _« Vous découvrirez ainsi un maréchal-ferrant qui travaille avec dévouement pour prendre soin de ses chevaux, un éleveur où ces douces créatures sont soignées de près, en passant par le cheval qui travaille pour aider l’homme ou à celui qui participe à des tournois._ _L’histoire se termine par un hommage au cheval aidant, celui qui remonte le moral et aide les personnes ayant des besoins spéciaux, grâce aux moments intimes qu’ils passent ensemble. »_ **L’exposition de Sameer Al-Doumy présentant le cheval dans le Calvados, est à retrouver sur les grilles de la préfecture, du début des Equidays jusqu’à la fin de l’année 2021.** Site internet : [https://sameeraldoumy.com/](https://sameeraldoumy.com/)

Entrée libre

