Exposition SALTIMBANQUES

Cette exposition présente une série de portraits, d'images et d'objets de saltimbanques de Franche-Comté. Du 19ème siècle à aujourd'hui, elle permet de déconstruire certains clichés en évoquant la pauvreté, parfois la misère ou les contrôles policiers de ces artistes de rue.

