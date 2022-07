Exposition – Salon d’été des Amis des Arts Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Exposition – Salon d’été des Amis des Arts Pontarlier, 13 août 2022, Pontarlier. Exposition – Salon d’été des Amis des Arts

Chapelle des Annonciades Pontarlier Doubs

2022-08-13 – 2022-08-28 Pontarlier

Doubs EUR 0 0 Proposée par l’association « Les Amis des Arts ».

Exposition de peintures (huiles, acryliques, pastels, aquarelles) et de sculptures. rousset.ch@gmail.com +33 6 42 33 45 92 Proposée par l’association « Les Amis des Arts ».

Exposition de peintures (huiles, acryliques, pastels, aquarelles) et de sculptures. Pontarlier

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Chapelle des Annonciades Pontarlier Doubs Ville Pontarlier lieuville Pontarlier Departement Doubs

Pontarlier Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier/

Exposition – Salon d’été des Amis des Arts Pontarlier 2022-08-13 was last modified: by Exposition – Salon d’été des Amis des Arts Pontarlier Pontarlier 13 août 2022 Chapelle des Annonciades Pontarlier Doubs

Pontarlier Doubs