Seine-Maritime Rouxmesnil-Bouteilles La prochaine édition du Salon des Arts Photographiques de Rouxmesnil-Bouteilles aura lieu du 5 au 13 novembre 2022.

Venez admirer des clichés d’artistes de talent pour cette 10ème édition du salon photographique ! Rendez-Vous à la Salle Ansquer à Rouxmesnil-Bouteilles. Entrée Libre. La prochaine édition du Salon des Arts Photographiques de Rouxmesnil-Bouteilles aura lieu du 5 au 13 novembre 2022.

