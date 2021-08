Bourg-le-Roi Salle des Fêtes Bourg le Roi, Sarthe Exposition Salle des Fêtes Bourg-le-Roi Catégories d’évènement: Bourg le Roi

Exposition

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Salle des Fêtes

Cette année les Regisborgiens sont invités à présenter leurs travaux lors des Journées Européennes du Patrimoine. Catherine Liger nous proposera ses dernières créations relatives au Patrimoine de Bourg le Roi

Gratuit

Catherine Liger présentera ses oeuvres Salle des Fêtes rue Sainte Claire 72610 Bourg le Roi Bourg-le-Roi Sarthe

Dates et horaires:

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

