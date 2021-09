Aubusson Centre Culturel et Artistique Jean Lurçat Aubusson, Creuse Exposition « Sallandrouze de Lamornaix » Centre Culturel et Artistique Jean Lurçat Aubusson Catégories d’évènement: Aubusson

Creuse

Exposition « Sallandrouze de Lamornaix » Centre Culturel et Artistique Jean Lurçat, 19 septembre 2021, Aubusson. Exposition « Sallandrouze de Lamornaix »

Centre Culturel et Artistique Jean Lurçat, le dimanche 19 septembre à 15:00

### Partez à la découverte de Sallandrouze de Lamornaix. Histoire d’une manufacture d’exception. C’est la première fois qu’une exposition est consacrée à cette manufacture et à ses productions dont l’histoire demeure encore trop peu connue. L’exposition, qui présente une quarantaine d’œuvres, s’organise de façon chronologique, suivant les trois directeurs successifs de la manufacture : Jean Sallandrouze (1760-1826), son fils, Charles Sallandrouze (1808-1867) et enfin son petit-fils, Octave Sallandrouze (1834-1897). A ces trois figures répondent trois périodes pour l’entreprise : son élaboration au début du siècle, un âge d’or s’étendant des années 1810 aux années 1860 auquel succèdent des difficultés financières qui mèneront à l’arrêt de la production en 1878.

Gratuit. Entrée libre.

Partez à la découverte de Sallandrouze de Lamornaix. Histoire d’une manufacture d’exception. Centre Culturel et Artistique Jean Lurçat 16 avenue des lissiers, 23200 Aubusson Aubusson Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aubusson, Creuse Autres Lieu Centre Culturel et Artistique Jean Lurçat Adresse 16 avenue des lissiers, 23200 Aubusson Ville Aubusson lieuville Centre Culturel et Artistique Jean Lurçat Aubusson