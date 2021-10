Saint-Valery-sur-Somme Saint-Valery-sur-Somme Saint-Valery-sur-Somme, Somme Exposition Saint-Valery-sur-Somme Saint-Valery-sur-Somme Catégories d’évènement: Saint-Valery-sur-Somme

Saint-Valery-sur-Somme Somme Exposition “La Campagne en miniature de Monsieur LOHE Régis créateur d’outils d’époque.

Présentation du monde rural d’Antan à l’échelle 1/18ème, plus de 100 scènes. Démonstrations et travail sur plage “Forgeron”. ©M.Lohet

