2022-06-15 00:00:00 00:00:00 – 2022-10-30 00:00:00 00:00:00

Saint-Pair-sur-Mer Manche Exposition « Saint-Pair, des lieux… des habitants… Saint-Pair-sur-Mer / Saint-Pair-sur-Terre » Une exposition en quinze portraits d'habitant.e.s de Saint-Pair réalisés par un photographe amateur d'ici avec en toile de fond une approche forcément suggestive sur la vie de la commune… un petit bout de territoire entre terre et mer. Digue du soleil couchant. Renseignements auprès de l'office culturel au 02 33 70 60 41. officeculturel@saintpairsurmer.fr +33 2 33 70 60 41 https://saintpairsurmer.fr/

