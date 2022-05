Exposition Saint-Nicolas – Granville : 1962-2022, 5 juillet 2022, .

Exposition Saint-Nicolas – Granville : 1962-2022

2022-07-05 – 2022-09-03

Autrefois indépendant, Saint-Nicolas-près-Granville a fusionné avec Granville en 1962. Ces 60 dernières années ont bouleversé l’environnement de l’ancienne commune rurale, la transformant en un des quartiers les plus dynamiques pour l’industrie locale, et l’accueil des populations. Présentation des grands chantiers de construction de logements, de commerces, et de la zone d’activité, des années 1960 à 1980, à travers une sélection d’archives municipales. nAux horaires d’ouverture.

