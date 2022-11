Exposition : Saint-Nicolas à Sélestat Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Des siècles durant, les enfants de Sélestat attendaient chaque année le passage incontournable de Saint-Nicolas, accompagné du terrifiant père fouettard. Patron des édifices religieux du Silo, de l’Eglise des Faubourgs (détruite en 1525), des corporations des baigneurs et des bateliers au Moyen-Âge, il fut proclamé patron des écoliers, bien connu de tous les enfants pour sa générosité. A Sélestat, bien avant l’avènement des très appréciés fêtes et marchés de Noël, le marché de la Saint-Nicolas fut une institution qui drainait une foule compacte dans les rues de la ville. Une tradition toujours bien ancrée qui se déclinera aux Archives de Sélestat à travers des documents originaux, illustrés par des images populaires du musée de l’Image d’Epinal. Exposition sur Saint-Nicolas à travers des documents originaux et illustrés par des images populaires du Musée de l’Image d’Epinal +33 3 88 58 85 24 Sélestat

