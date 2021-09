Saint-Mihiel Saint-Mihiel Meuse, Saint-Mihiel EXPOSITION ‘SAINT-MIHIEL PAR DENISE RICHIER’ Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

Saint-Mihiel Meuse Saint-Mihiel Pénétrez dans cet ensemble architectural emprunt d’histoire avec notamment le cloître des Capucins datant du XVIe siècle et admirez les aquarelles inédites provenant de la collection privée de Madame Morlet. Les aquarelles seront proposées à la vente. Possibilité de visiter l’exposition sur rendez-vous en dehors des heures d’ouverture. +33 6 07 39 31 64 https://openagenda.com/jep-2021-grand-est/events/expostion-daquarelles-inedites-de-la-peintre-denise-richier-1896-1983-a-la-galerie-des-capucins Galerie des Capucins dernière mise à jour : 2021-08-31 par

