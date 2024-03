Exposition Saint-Loup-Lamairé, mercredi 3 avril 2024.

Exposition Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Une exposition est proposée dans le cadre de la science se livre 2024, en partenariat avec l’Espace Mendès France « Courir ». L’exposition se tient du 3 avril au 13 mai, lors des heures d’ouverture de la médiathèque. La Médi@-tech est ouverte le mardi de 15 h à 18 h, le mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le vendredi de 15 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h. Une conférence sur « Les bienfaits et risques de la pratique sportive sur le cerveau » est proposée le vendredi 5 avril à 18 h 30, à la Médi@t-tech. Informations 05 86 30 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr .

Début : 2024-04-03

fin : 2024-05-13

32 Rue de la Grille

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine media-tech@saint-loup-lamaire.fr

L’événement Exposition Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2024-03-07 par CC Airvaudais Val du Thouet