Ce concours, ouvert à tous les habitants du village, est co-organisé par l’association Saint-Laure, Mémoire et Patrimoine et la commission municipale Communication et Vie Locale. Exposition des plus beaux clichés sélectionnés à l’issue du concours photos ayant pour thème Saint-Laure, son patrimoine, ses paysages. Mairie de Saint-Laure 10 Route d’Ennezat SAINT-LAURE Saint-Laure Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T18:00:00

