EXPOSITION Saint-Guilhem-le-Désert

Exposition d’un chapiteau de l’abbaye de Gellone, retrouvé au Château de Jonquières.

Que reste-t-il du cloître de l’abbaye de Gellone à Saint-Guilhem-le-Désert, l’un des plus beaux du monde roman de son temps? Mutilé au XVIe siècle, vendu puis dispersé au XIXe siècle, ses décors sculptés s’exposent à Montpellier et New-York.

Certains restés sur place sont présentés au musée de l’abbaye, d’autres ornent façades et fontaines de la région.

Combien sont perdus à jamais ? Alors, quand un chapiteau égaré refait surface, c’est toute une histoire ! .

Début : 2024-04-06

fin : 2024-11-03

Place de la Liberté

Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie culture@saint-guilhem-le-desert.com

