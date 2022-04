Exposition « Saint-Côme-du-Mont : premier parrainage américain d’un village normand » Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Catégories d’évènement: Carentan les Marais

Carentan-les-Marais Manche Tout l’été, la commune évoque son retour à la vie avec l’aide américaine, pendant les années qui suivirent le Débarquement, dans le cadre du Premier parrainage américain d’un village normand qui à marqué les mémoires. Cette histoire originale est retracée à la mairie mais aussi par un parcours photos dans le village.

Travail collaboratif réalisé par les habitants, pour unir les générations. Vous découvrirez comment est né le parrainage, les besoins des habitants, l’aide américaine, le vécu des enfants de l’époque, les témoignages de reconnaissance.

