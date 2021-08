Exposition Saint-Clément à Liverdun « Le beau vaisselier » Château Corbin, 17 septembre 2021, Liverdun.

Exposition Saint-Clément à Liverdun « Le beau vaisselier »

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Château Corbin

### Mise en valeur de pièces anciennes de la faïencerie de Saint-Clément couvrant la période du XIXe et XXe siècle. Venez découvrir 150 pièces originales et inédites des collections de la faïencerie de Saint-Clément. Cette exposition est le fruit du travail des collectionneurs-membres de l’Association Saint-Clément ses faïences et son passé, de l’Association liverdunoise « Potes au feu » et de la Médiathèque municipale de Liverdun. L’exposition « le grand vaisselier » présente la diversité des productions des années 1860 à 1960 où les décors traditionnels peint-main sur des formes traditionnelles côtoient les pièces modernes, tant pour les arts de la table que pour la décoration..

Gratuit. Entrée libre. 35 personnes simultanément. Port du masque obligatoire, pass sanitaire.

Château Corbin Place de la cagnotte, 54460 Liverdun Liverdun Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00