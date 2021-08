Saint-Chinian Saint-Chinian Hérault, Saint-Chinian EXPOSITION Saint-Chinian Saint-Chinian Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Chinian

EXPOSITION Saint-Chinian, 18 août 2021, Saint-Chinian. EXPOSITION 2021-08-18 – 2021-09-04

Saint-Chinian Hérault Saint-Chinian Exposition de photographies et peintures par de Frocco Gérard, Colette Seguier, Juana Delmas et Véronique Galinier

Collectif d’Artistes Indépendants de Poilhes Galerie d’exposition de la médiathèque Jules Verne à St Chinian Organisé par la médiathèque Jules Verne Exposition de photographies et peintures +33 4 67 24 58 85 Exposition de photographies et peintures par de Frocco Gérard, Colette Seguier, Juana Delmas et Véronique Galinier

Collectif d’Artistes Indépendants de Poilhes Galerie d’exposition de la médiathèque Jules Verne à St Chinian Organisé par la médiathèque Jules Verne dernière mise à jour : 2021-08-04 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN Hérault TourismeHérault Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Chinian Autres Lieu Saint-Chinian Adresse Ville Saint-Chinian lieuville 43.42238#2.94306