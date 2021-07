Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine, Saint-Briac-sur-Mer Exposition – Saint-Briac fait son cinéma Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

L'exposition présentera l'histoire du cinéma sur la Côte d'Émeraude et plus spécifiquement Saint-Briac. De nombreux films ont pris pour décor la commune et son littoral exceptionnel, de Quelqu'un de bien de Patrick Timsit à Des vent contraires de Jalil Lespert en passant par le vélo de Ghislain Lambert, vous découvrirez comment Saint-Briac a servi à ces réalisateurs de support pour leurs films. Les réalisations de Just Jaeckin et Jacques Charrier seront également présentes dans un espace dédié. Entrée libre. Du vendredi 30 juillet au dimanche 29 août 2021 – De 15h à 19h30 – Troisième étage du Presbytère contact@patrimoine-dinard.fr http://patrimoine-dinard.fr/accueil.php

Saint-Briac-sur-Mer
Troisième étage du Presbytère Rue du Presbytère