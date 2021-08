Chervinges Bibliothèque Jean de La Fontaine Chervinges, Rhône Exposition “Sagesse, sagesses…hommage d’Afrique à Jean de La Fontaine” Bibliothèque Jean de La Fontaine Chervinges Catégories d’évènement: Chervinges

du mercredi 8 septembre au mercredi 15 septembre

En Afrique, les contes animaliers occupent une place importante. Alphonse et Julien Yémadjé, deux artistes béninois descendants de tisserands royaux, rendent hommage à Jean de La Fontaine avec des tentures dites toiles d’Abomey. Du 8 au 22 septembre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque Mardi : 16h30- 18h30 Mercredi : 10h-12h et 15h-18h Vendredi : 16h30-19h Samedi : 10h-12h et 14h-16h

Entrée libre

Dialogue culturel entre l’œuvre du poète français et l’imaginaire africain est accompagné de la traduction des fables dans les principales langues du Bénin. Bibliothèque Jean de La Fontaine rue des écoles, 69400 Gleizé Chervinges Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-08T10:00:00 2021-09-08T18:00:00;2021-09-15T10:00:00 2021-09-15T18:00:00

