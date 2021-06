Arrens-Marsous Arrens-Marsous Arrens-Marsous, Hautes-Pyrénées Exposition « SAGA » voyage dans l’archipel des Lofoten Arrens-Marsous Arrens-Marsous Catégories d’évènement: Arrens-Marsous

Exposition « SAGA » voyage dans l'archipel des Lofoten 2021-07-01 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-31 17:00:00 17:00:00 Maison du Val d'azun ARRENS-MARSOUS

Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées Arrens-Marsous

Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées Arrens-Marsous Comment ne pas s’imaginer héros d’une épopée nordique quand on est plongé dans les brumes et lumières mystérieuses de l’Archipel des Lofoten?

Au large de la Norvège, entre le 67° et le 68° parallèle, colonisé dès le VIII° siècle par les Vikings, cet archipel condense sommets acérés aux pentes abruptes, fjords aux eaux bleu-vert, villages typiques aux constructions colorées, plages parées d’ambiances changeant de minute en minute …

Un pays, une légende, une « SAGA »! +33 5 62 97 49 49 dernière mise à jour : 2021-06-28 par

