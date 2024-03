Exposition « Sacrilège ! L’État, les religions et le sacré, de l’Antiquité à nos jours » Archives nationales Paris, samedi 18 mai 2024.

Exposition « Sacrilège ! L’État, les religions et le sacré, de l’Antiquité à nos jours » Dans une ambiance solennelle – qui n’est pas sans rappeler celle d’un lieu de culte ! –, plus d’une centaine d’oeuvres et de documents d’archives inédits illustrent l’histoire du sacrilège. De Socrat… Samedi 18 mai, 14h00 Archives nationales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Dans une ambiance solennelle – qui n’est pas sans rappeler celle d’un lieu de culte ! –, plus d’une centaine d’oeuvres et de documents d’archives inédits illustrent l’histoire du sacrilège. De Socrate (399 av. J.-C.) au chevalier de La Barre (1766), de l’attentat de Damiens contre Louis XV (1757) à l’affaire du Casse-toi, pov’ con !, les commissaires de l’exposition ont eu à cœur de rendre au sacrilège et au blasphème leur dimension politique.

Archives nationales Hôtel de Soubise – 60 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris Paris 75003 Paris Île-de-France 01 40 27 60 96 http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/ © Archives nationales Métro : Rambuteau ; Hôtel de ville Bus : 29, 76

©