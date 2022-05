Exposition sacrée science ! Croire ou savoir… Lons-le-Saunier, 14 mai 2022, Lons-le-Saunier.

Exposition sacrée science ! Croire ou savoir… Place Philibert de Châlon Musée des Beaux-arts Lons-le-Saunier

2022-05-14 – 2022-11-27 Place Philibert de Châlon Musée des Beaux-arts

Lons-le-Saunier Jura Lons-le-Saunier

Cette exposition consacrée à la science, ses méthodes et ses limites, entre savoirs et croyances, invite le visiteur à se mettre dans la peau d’un scientifique et à expérimenter par lui-même. Créée par le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel, adaptée et enrichie par le musée de Lons-le-Saunier, cette présentation ludique et participative invite le public, par ce biais original, à (re)découvrir la diversité des collections du musée.

musees@lonslesaunier.fr +33 3 84 47 64 30 http://www.lonslesaunier.fr/les-musees

