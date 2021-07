EXPOSITION SACRÉ SAINT ART – ACTE VI Mèze, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Mèze.

EXPOSITION SACRÉ SAINT ART – ACTE VI 2021-07-05 – 2021-09-30

Mèze Hérault Mèze

Comme chaque année, cet événement est proposé par l’association Les Amis des Pénitents et imaginé par les Éditions d’Art Anagraphis.

Depuis cinq ans, de juillet à octobre, la chapelle reçoit en résidence un

artiste qui crée des œuvres spécialement pour l’exposition. Ce travail de créations est complété par une installation d’œuvres contemporaines qui inscrit ce lieu de patrimoine dans la modernité.

Après Olivier Costa (2016), Camille Adra (2017), Salamech 2018), Momies (2019), Polar (2020), l’invitée pour 2021 est Noon.

Ancienne élève des Beaux arts de Montpellier, NOON explore depuis quelques années le graphisme, l’illustration et revient à sa source avec une peinture graphique et très colorée.

lespenitents.meze@gmail.com +33 6 24 80 08 61 https://lespenitentsmeze.wixsite.com/chapelle

