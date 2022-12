Exposition – Sable (é)mouvants : un regard sur la Rance Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

2023-01-28 – 2023-03-04

Ille-et-Vilaine Cette série, pensée au moment du premier confinement, et menée sur 18 mois, a pour objet la vallée de la Rance, là où le fleuve devient mer. Photographies de Caroline Ambonville. Alors qu’il fallait se (ré)inventer, Caroline Ambonville a cherché et trouvé, juste à ses côtés, une source d’inspiration à même de se rassurer dans ces temps tourmentés. Les légendes qui entourent l’estuaire, l’omniprésence de la nature, de l’eau et du sable, les rencontres que l’on y fait, participent à la matière (presque organique) de ce projet. Caroline Ambonville a souhaité apporter avec ces clichés sa vision de ce petit territoire, préférant souvent se concentrer sur certains détails, et parfois en évoquer quelques étrangetés. Les hommes, les animaux s’y font rares, parfois seules leurs présences sont évoquées, laissant place à la magie et la fantaisie des lieux. mediatheque@pleurtuit.com +33 2 23 16 12 20 Rue Brindejonc des Moulinais Médiathèque Pleurtuit

