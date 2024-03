Exposition « Sa majesté le Cerf » Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire, samedi 7 septembre 2024.

Exposition « Sa majesté le Cerf » Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire Nièvre

L’avez-vous déjà aperçu au détour d’un chemin ? Avez-vous déjà soupçonné son passage, distingué son impressionnante et magnifique ramure de bois ?

Son brame vous a-t-il fait frissonner, un soir d’automne, en vous donnant envie de mieux le connaître ?

Cette exposition vous invite à découvrir ou redécouvrir ce seigneur de la forêt lors d’instants privilégiés. Elle vous emmène près de sa Majesté le Cerf, dans les prairies brumeuses ou au cœur des forêts avoisinantes, où l’animal est confondu avec ces paysages simples et magnifiques qu’il nous faut savoir aimer…

Photos d’Arnaud Paudrat et Gilbert Lienhard. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-07 10:00:00

fin : 2024-10-16 12:30:00

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot

Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté pavillondeloire@coeurdeloire.fr

L’événement Exposition « Sa majesté le Cerf » Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2024-03-20 par COORDINATION NIEVRE