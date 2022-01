Exposition « Rwanda : mémoire d’un génocide » Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – Hall Évry-Courcouronnes Catégories d’évènement: Essonne

du lundi 24 janvier au mercredi 23 mars à Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – Hall

En 1995 et 1996, Michel Bürher, journaliste et photographe, est parti à la rencontre des rescapés du Rwanda : 24 portraits illustrent le dernier génocide du XXe siècle. Les photos sont accompagnées par des entretiens avec les survivants. Un livre a été publié en 1996. Une large sélection a été exposée à l’occasion de la célébration des 25 ans du génocide (avril 2019) sur les grilles de l’Hôtel de Ville à Paris

Entrée libre

En partenariat avec le Mémorial de la Shoah et l’association Ibuka France, «Rwanda : mémoire d’un génocide», à partir des textes et photographies de Michel Bührer est présentée à l’Université d’Évry. Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – Hall 3 rue du Père André Jarlan – Évry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes Courcouronnes Essonne

