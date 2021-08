Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier EXPOSITION – RUSIÑOL MASRAMÒN LES JOURS FRAGILES Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Rendez-vous à la Galerie de l'Ancien Courrier pour la nouvelle exposition « MEMÒRIA » de Rusiñol Masramòn, du 15 septembre au 15 octobre 2021 ! ►« Les jours fragiles » nouvelle exposition de Rusiñol Masramon à la galerie de l'Ancien Courrier, s'articulera autour de grandes toiles inspirées par le festival de danse Sismògraf à Olot en Catalogne. Pour Rusiñol Masramon la danse contemporaine constitue une formidable source d'inspiration faisant écho au rythme de son œuvre qui privilégie la représentation d'instants suspendus, teintée d'étrangeté. L'artiste a saisi des moments forts offerts par la chorégraphie, moments de tension ou au contraire de profond recueillement. Ces grandes toiles devant lesquelles nous pourrions être enclins au silence côtoieront des saynètes plus bruyantes. En effet, nous avons choisi d'exposer les 32 œuvres de petit format réalisées au cours de notre année confinée, 32 saynètes peintes sur papier au charme suranné. Personnages de la vie quotidienne représentés dans des situations incongrues, des protagonistes en conversation ou en questionnement. contact@galerieanciencourrier.com +33 4 67 60 71 88 http://www.galerieanciencourrier.com/

