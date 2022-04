EXPOSITION RURALITE Pornic, 24 septembre 2022, Pornic.

80 photographies sont réparties en deux ensembles de 40 portraits et de 40 photographies de paysages, contextes de vie. A travers ce corpus, c’est aussi dessiner une carte du territoire.On réalise la diversité et la vitalité étonnante de nos campagnes.Pour certains agriculteurs, c’est la suite de la lignée d’une famille installée depuis plusieurs générations, pour d’autres, néo-ruraux, ils ont fait le choix de la campagne, de vivre proche de la nature, et de mener une réflexion autour des nouveaux enjeux, afin de mieux s’alimenter, mieux produire.

Exposition de FABIENNE ALLIOU LUCAS, photographe.

