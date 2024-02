Exposition rue intérieure Climat Biodiversité Vernissage & Dédicaces Table ronde 19/02/2024 PIAU ENGALY Aragnouet, lundi 19 février 2024.

Exposition rue intérieure Climat Biodiversité Vernissage & Dédicaces Table ronde 19/02/2024 PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Venez profiter de l’exposition sur le climat et la biodiversité, installée dans le bâtiment Accueil au centre station.

Photos et textes proposés par des photographes et illustrateurs Jean Lavigne, Christophe Cassou, Frank D’Amico, Plop et Kankr.

16h00 17h45 Les auteurs vous convient à un vernissage et séance de dédicaces avec des climatologues de l’Université de Pau.

18h00 20h00 Table ronde avec les chercheurs et climatologues de l’Université de Pau.

PIAU ENGALY Centre station

Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie infos@piau-engaly.com

