Exposition rue intérieure bâtiment Accueil 12/02/2024 PIAU ENGALY Aragnouet, lundi 12 février 2024.

Venez profiter de l’exposition éphémère sur le thème du GRP Ultra Trail, intitulées « Gueules d’Ultratrail ».

Photos portraits de participants, inscrits sur la course longue distance de 160 km du GRP (Grand Raid des Pyrénées) .

François Laurens photojournaliste toulousain, vous propose cette galerie de portraits de coureurs. Il s’est interrogé sur la façon dont un coureur qui approche la ligne d’arrivée d’une course longue distance en montagne se réapproprie son état physique et mental après ce parcours hors normes, pour le simple marcheur!!!

François Laurens se questionnais depuis des mois, tant à l’idée de parcourir plus de 160 kms sur des sentiers de montagne lui semblait surhumaine. Ainsi il a proposé d’installer un studio photo mobile au dernier point de ravitaillement de l’Ultra Trail du GRP 2022, offrant aux coureurs la possibilité de réaliser leur portrait. Le studio photo est positionné au 150 ème km, à ce stade la course, les premiers sont partis depuis environs 20 h, et les derniers courent depuis près de 40h!! Ils ont parcourus 150 km, sur les chemins de montagne très variés, grimpant, descendant près de 10 000 m de dénivelé!! Toutefois, la plupart d’entre eux arborent un sourire rayonnant, car ils savent sans doute qu’ils vont bientôt terminer cette épreuve et réussir un véritable défi personnel! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12 15:00:00

fin : 2024-02-12

PIAU ENGALY Centre station

Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie infos@piau-engaly.com

L’événement Exposition rue intérieure bâtiment Accueil 12/02/2024 Aragnouet a été mis à jour le 2024-02-11 par OT de Piau-Engaly|CDT65