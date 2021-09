Lyon 1er Arrondissement Lyon 1er Arrondissement Lyon-1ER-Arrondissement, Rhône Exposition “Rue des Enfants” Lyon 1er Arrondissement Lyon 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon-1ER-Arrondissement

Rhône

Exposition “Rue des Enfants” Lyon 1er Arrondissement, 18 septembre 2021, Lyon 1er Arrondissement. Exposition “Rue des Enfants” 2021-09-18 – 2021-09-18 Dans la cour haute de l’Hôtel de Ville. 1 place de la Comédie

Lyon 1er Arrondissement Rhône Venez découvrir les photographies des réalisations artistiques d’élèves de cinq écoles de la ville de Lyon dans le cadre du projet “Rue des enfants” ! jep.vdl@mairie-lyon.fr https://www.lyon.fr/actualite/education/rue-des-enfants-un-espace-de-creation dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Lyon-1ER-Arrondissement, Rhône Autres Lieu Lyon 1er Arrondissement Adresse Dans la cour haute de l'Hôtel de Ville. 1 place de la Comédie Ville Lyon 1er Arrondissement lieuville 45.76728#4.83583