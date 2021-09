Lyon Hôtel de ville de Lyon Métropole de Lyon Exposition “Rue des Enfants” Hôtel de ville de Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Exposition “Rue des Enfants” Hôtel de ville de Lyon, 18 septembre 2021, Lyon. Exposition “Rue des Enfants”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de ville de Lyon

En juin dernier, le Musée d’Art Contemporain s’est associé au projet “Rue des enfants” en programmant l’intervention d’artistes auprès des élèves de 5 écoles primaires de la Ville de Lyon. Ensemble, ils ont réalisé une œuvre participative pour embellir et habiter l’environnement de l’école. L’objectif était d’offrir aux enfants la possibilité de se réapproprier leur ville grâce à la pratique artistique. Les enfants ont ainsi participé à ces réalisations extérieures construisant collectivement une oeuvre éphémère pour la partager avec tous et toutes : enfants, parents, passants.. .Dans la cour haute de l’Hôtel de Ville, une exposition de photographies retrace leur travail artistique réalisé au cours de sessions joyeuses devant leur école. Venez découvrir les photographies des réalisations artistiques d’élèves de cinq écoles de la ville de Lyon dans le cadre du projet “Rue des enfants”. Hôtel de ville de Lyon 1 place de la comédie Lyon Lyon Terreaux Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Hôtel de ville de Lyon Adresse 1 place de la comédie Lyon Ville Lyon lieuville Hôtel de ville de Lyon Lyon