Exposition » Rouge très rouge » Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat Catégories d’évènement: Allier

Chareil-Cintrat

Exposition » Rouge très rouge » Chareil-Cintrat, 9 juillet 2022, Chareil-Cintrat. Exposition » Rouge très rouge »

Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat Allier

2022-07-09 – 2022-09-18 Chareil-Cintrat

Allier Chareil-Cintrat Artiste Laure Guilhot.

« (le rouge) est une couleur vivante, tonique, agressive même. »

Michel Pastoureau, Rouge, histoire d’une couleur rouge très rouge amorce une réflexion sur le mouvement. +33 4 70 56 94 28 Chareil-Cintrat

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Chareil-Cintrat Autres Lieu Chareil-Cintrat Adresse Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat Allier Ville Chareil-Cintrat lieuville Chareil-Cintrat Departement Allier

Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chareil-cintrat/

Exposition » Rouge très rouge » Chareil-Cintrat 2022-07-09 was last modified: by Exposition » Rouge très rouge » Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat 9 juillet 2022 Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat Allier

Chareil-Cintrat Allier