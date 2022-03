Exposition “Rotspanier” Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Exposition “Rotspanier” Brest, 18 mars 2022, Brest. Exposition “Rotspanier” Abri Sadi Carnot 1945 Bd de la Marine Brest

2022-03-18 14:00:00 – 2022-04-13 18:00:00 Abri Sadi Carnot 1945 Bd de la Marine

Brest Finistère Brest L’abri présente exceptionnellement l’exposition temporaire « Rotspanier », qui retrace l’histoire des travailleurs forcés espagnols, ayant fui le régime de Franco, pendant la Seconde Guerre mondiale. Un certain nombre d’entre eux ont notamment travaillé sur le chantier de la base sous-marine de Brest. Cette exposition est proposée en partenariat avec l’association MERE29 et l’UBO. A l’occasion de cette exposition, l’abri sera ouvert tous les jours, sauf les lundis, de 14h à 18h du jeudi 17 mars au dimanche 17 avril. L’Abri Sadi Carnot, principal abri souterrain de Brest pendant la Seconde Guerre mondiale, connut au milieu de la nuit du 9 septembre 1944 une terrible explosion qui fit des centaines de morts. Aujourd’hui, lieu d’expositions et de mémoire, il permet de découvrir l’histoire de la ville pendant le second conflit mondial ainsi que la vie quotidienne des populations civiles. Entrée gratuite

Réservation conseillée pour les week end. Réservation sur www.brest.fr +33 2 98 00 87 93 http://www.brest.fr/culture/les-equipements-culturels/l-abri-sadi-carnot-2131.html L’abri présente exceptionnellement l’exposition temporaire « Rotspanier », qui retrace l’histoire des travailleurs forcés espagnols, ayant fui le régime de Franco, pendant la Seconde Guerre mondiale. Un certain nombre d’entre eux ont notamment travaillé sur le chantier de la base sous-marine de Brest. Cette exposition est proposée en partenariat avec l’association MERE29 et l’UBO. A l’occasion de cette exposition, l’abri sera ouvert tous les jours, sauf les lundis, de 14h à 18h du jeudi 17 mars au dimanche 17 avril. L’Abri Sadi Carnot, principal abri souterrain de Brest pendant la Seconde Guerre mondiale, connut au milieu de la nuit du 9 septembre 1944 une terrible explosion qui fit des centaines de morts. Aujourd’hui, lieu d’expositions et de mémoire, il permet de découvrir l’histoire de la ville pendant le second conflit mondial ainsi que la vie quotidienne des populations civiles. Entrée gratuite

Réservation conseillée pour les week end. Réservation sur www.brest.fr Abri Sadi Carnot 1945 Bd de la Marine Brest

dernière mise à jour : 2022-03-07 par OT BREST METROPOLE

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse Abri Sadi Carnot 1945 Bd de la Marine Ville Brest lieuville Abri Sadi Carnot 1945 Bd de la Marine Brest Departement Finistère

Brest Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Exposition “Rotspanier” Brest 2022-03-18 was last modified: by Exposition “Rotspanier” Brest Brest 18 mars 2022 Brest finistère

Brest Finistère