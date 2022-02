Exposition Röszke 2015, le repli Rocher de Palmer, 18 avril 2022, Cenon.

Exposition Röszke 2015, le repli

du lundi 18 avril au vendredi 29 avril à Rocher de Palmer

A travers les photographies de József Csapó Wágner, l’exposition montre les derniers groupes de migrants traversant librement la frontière entre la Serbie et la Hongrie à Röszke, puis la mise en place de la barrière barbelée, les premiers refoulements et la fermeture de la frontière. Entre émotion et indignation, cette exposition vient interpeller et alerter le public sur la réalité des dispositifs mis en place en Europe aux frontières et l’accueil de ces populations. Solidarité internationale, respect des droits humains et contrôle de l’immigration sont autant de sujets abordés dans cette exposition.

EN SAVOIR PLUS

Entrée libre, du lundi au vendredi et les soirs de concerts

Exposition Röszke 2015, le repli, Rocher de Palmer, Cenon

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-18T14:00:00 2022-04-18T18:00:00;2022-04-19T14:00:00 2022-04-19T18:00:00;2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T18:00:00;2022-04-25T14:00:00 2022-04-25T18:00:00;2022-04-26T14:00:00 2022-04-26T18:00:00;2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T18:00:00;2022-04-28T14:00:00 2022-04-28T18:00:00;2022-04-29T14:00:00 2022-04-29T18:00:00