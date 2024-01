Exposition Rosheim, mercredi 31 janvier 2024.

Comment adapter le territoire de Rosheim au changement climatique et à l’intensification des crues et sécheresses ?

« Comment adapter le territoire de Rosheim au changement climatique et à l’intensification des crues et sécheresses ? » est le thème des projets des étudiants de l’école d’architecture et de l’école du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg.

C’est en partenariat avec la Communauté de Communes des Portes de Rosheim et le SDEA, que les étudiants de l’ENSAS et de l’ENGEES ont travaillé ensemble durant quatre mois. Ils ont imaginé des projets taillés sur mesure pour Rosheim et le bassin du Rosenmeer, tenant de faire rimer aménagement urbain et gestion de l’eau avec résilience, sécurité et qualité du cadre de vie. EUR.

9 rue du Général de Brauer

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est esther.foulon@ccp-r.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 09:30:00

fin : 2024-02-20 12:30:00



