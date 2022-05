Exposition Rosa Bonheur (1822-1899) Galerie des Beaux-Arts Bordeaux, 18 mai 2022, Bordeaux.

Exposition Rosa Bonheur (1822-1899)

du mercredi 18 mai au dimanche 18 septembre à Galerie des Beaux-Arts Bordeaux

Événement majeur sur le plan national et international, cette exposition met à l’honneur une artiste hors normes, novatrice et inspirante. Rosa Bonheur plaça le monde vivant au cœur de son travail et de son existence. Elle s’engagea pour la reconnaissance des animaux dans leur singularité. Par sa grande maîtrise technique, elle sut restituer à la fois l’anatomie et la psychologie animales. Cette exposition permet de faire (re)découvrir au public la puissance et la richesse de son art, ainsi que sa vie de femme libre, devenue mythique, et son œuvre, populaires aux États-Unis et en Grande-Bretagne.

Tarif plein : 7€, tarif réduit : 4€

À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur à Bordeaux, le musée des Beaux-Arts de sa ville natale et le musée d’Orsay, Paris, organisent une importante rétrospective de son œuvre.

Galerie des Beaux-Arts Bordeaux 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T11:00:00 2022-05-18T18:00:00;2022-05-19T11:00:00 2022-05-19T18:00:00;2022-05-20T11:00:00 2022-05-20T18:00:00;2022-05-21T11:00:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-22T11:00:00 2022-05-22T18:00:00;2022-05-23T11:00:00 2022-05-23T18:00:00;2022-05-25T11:00:00 2022-05-25T18:00:00;2022-05-26T11:00:00 2022-05-26T18:00:00;2022-05-27T11:00:00 2022-05-27T18:00:00;2022-05-28T11:00:00 2022-05-28T18:00:00;2022-05-29T11:00:00 2022-05-29T18:00:00;2022-05-30T11:00:00 2022-05-30T18:00:00;2022-06-01T11:00:00 2022-06-01T18:00:00;2022-06-02T11:00:00 2022-06-02T18:00:00;2022-06-03T11:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T18:00:00;2022-06-06T11:00:00 2022-06-06T18:00:00;2022-06-08T11:00:00 2022-06-08T18:00:00;2022-06-09T11:00:00 2022-06-09T18:00:00;2022-06-10T11:00:00 2022-06-10T18:00:00;2022-06-11T11:00:00 2022-06-11T18:00:00;2022-06-12T11:00:00 2022-06-12T18:00:00;2022-06-13T11:00:00 2022-06-13T18:00:00;2022-06-15T11:00:00 2022-06-15T18:00:00;2022-06-16T11:00:00 2022-06-16T18:00:00;2022-06-17T11:00:00 2022-06-17T18:00:00;2022-06-18T11:00:00 2022-06-18T18:00:00;2022-06-19T11:00:00 2022-06-19T18:00:00;2022-06-20T11:00:00 2022-06-20T18:00:00;2022-06-22T11:00:00 2022-06-22T18:00:00;2022-06-23T11:00:00 2022-06-23T18:00:00;2022-06-24T11:00:00 2022-06-24T18:00:00;2022-06-25T11:00:00 2022-06-25T18:00:00;2022-06-26T11:00:00 2022-06-26T18:00:00;2022-06-27T11:00:00 2022-06-27T18:00:00;2022-06-29T11:00:00 2022-06-29T18:00:00;2022-06-30T11:00:00 2022-06-30T18:00:00;2022-07-01T11:00:00 2022-07-01T18:00:00;2022-07-02T11:00:00 2022-07-02T18:00:00;2022-07-03T11:00:00 2022-07-03T18:00:00;2022-07-04T11:00:00 2022-07-04T18:00:00;2022-07-06T11:00:00 2022-07-06T18:00:00;2022-07-07T11:00:00 2022-07-07T18:00:00;2022-07-08T11:00:00 2022-07-08T18:00:00;2022-07-09T11:00:00 2022-07-09T18:00:00;2022-07-10T11:00:00 2022-07-10T18:00:00;2022-07-11T11:00:00 2022-07-11T18:00:00;2022-07-13T11:00:00 2022-07-13T18:00:00;2022-07-14T11:00:00 2022-07-14T18:00:00;2022-07-15T11:00:00 2022-07-15T18:00:00;2022-07-16T11:00:00 2022-07-16T18:00:00;2022-07-17T11:00:00 2022-07-17T18:00:00;2022-07-18T11:00:00 2022-07-18T18:00:00;2022-07-20T11:00:00 2022-07-20T18:00:00;2022-07-21T11:00:00 2022-07-21T18:00:00;2022-07-22T11:00:00 2022-07-22T18:00:00;2022-07-23T11:00:00 2022-07-23T18:00:00;2022-07-24T11:00:00 2022-07-24T18:00:00;2022-07-25T11:00:00 2022-07-25T18:00:00;2022-07-27T11:00:00 2022-07-27T18:00:00;2022-07-28T11:00:00 2022-07-28T18:00:00;2022-07-29T11:00:00 2022-07-29T18:00:00;2022-07-30T11:00:00 2022-07-30T18:00:00;2022-07-31T11:00:00 2022-07-31T18:00:00;2022-08-01T11:00:00 2022-08-01T18:00:00;2022-08-03T11:00:00 2022-08-03T18:00:00;2022-08-04T11:00:00 2022-08-04T18:00:00;2022-08-05T11:00:00 2022-08-05T18:00:00;2022-08-06T11:00:00 2022-08-06T18:00:00;2022-08-07T11:00:00 2022-08-07T18:00:00;2022-08-08T11:00:00 2022-08-08T18:00:00;2022-08-10T11:00:00 2022-08-10T18:00:00;2022-08-11T11:00:00 2022-08-11T18:00:00;2022-08-12T11:00:00 2022-08-12T18:00:00;2022-08-13T11:00:00 2022-08-13T18:00:00;2022-08-14T11:00:00 2022-08-14T18:00:00;2022-08-15T11:00:00 2022-08-15T18:00:00;2022-08-17T11:00:00 2022-08-17T18:00:00;2022-08-18T11:00:00 2022-08-18T18:00:00;2022-08-19T11:00:00 2022-08-19T18:00:00;2022-08-20T11:00:00 2022-08-20T18:00:00;2022-08-21T11:00:00 2022-08-21T18:00:00;2022-08-22T11:00:00 2022-08-22T18:00:00;2022-08-24T11:00:00 2022-08-24T18:00:00;2022-08-25T11:00:00 2022-08-25T18:00:00;2022-08-26T11:00:00 2022-08-26T18:00:00;2022-08-27T11:00:00 2022-08-27T18:00:00;2022-08-28T11:00:00 2022-08-28T18:00:00;2022-08-29T11:00:00 2022-08-29T18:00:00;2022-08-31T11:00:00 2022-08-31T18:00:00;2022-09-01T11:00:00 2022-09-01T18:00:00;2022-09-02T11:00:00 2022-09-02T18:00:00;2022-09-03T11:00:00 2022-09-03T18:00:00;2022-09-04T11:00:00 2022-09-04T18:00:00;2022-09-05T11:00:00 2022-09-05T18:00:00;2022-09-07T11:00:00 2022-09-07T18:00:00;2022-09-08T11:00:00 2022-09-08T18:00:00;2022-09-09T11:00:00 2022-09-09T18:00:00;2022-09-10T11:00:00 2022-09-10T18:00:00;2022-09-11T11:00:00 2022-09-11T18:00:00;2022-09-12T11:00:00 2022-09-12T18:00:00;2022-09-14T11:00:00 2022-09-14T18:00:00;2022-09-15T11:00:00 2022-09-15T18:00:00;2022-09-16T11:00:00 2022-09-16T18:00:00;2022-09-17T11:00:00 2022-09-17T18:00:00;2022-09-18T11:00:00 2022-09-18T18:00:00