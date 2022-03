Exposition – Roro circus in Cévennes – Carte blanche à Rodolphe Huguet Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard Catégories d’évènement: Gard

Saint-Jean-du-Gard

Exposition – Roro circus in Cévennes – Carte blanche à Rodolphe Huguet Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard, 1 avril 2022, Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard. Exposition – Roro circus in Cévennes – Carte blanche à Rodolphe Huguet Maison Rouge (entrée piéton)Maison Rouge (entrée piéton) 5, rue de l’Industrie Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard

2022-04-01 – 2022-04-30 Maison Rouge (entrée piéton) 5, rue de l’Industrie

Saint-Jean-du-Gard Gard Maison Rouge (entrée piéton) Saint-Jean-du-Gard Gard 4 Saint-Jean-du-Gard À travers ses expérimentations et ses explorations dans le monde de l’artisanat, il cherche à comprendre les techniques et les gestes, puis dévoie l’usage et le transforme en manifeste. Cette exposition est également le fruit d’une collaboration avec deux entreprises du territoire, Séricyne et la poterie Le Chêne vert, reconnues pour leur excellence, leur respect des traditions et leur innovation. *Infos pratiques – Exposition temporaire du 1er avril au 21 août 2022 à Maison Rouge – Du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 31 octobre, tous les jours 10h-12h30 et 13h30-18h- Du 1er juillet au 31 août, tous les jours 10h-18h en continu.- Tarifs : adulte 8€, 13/18 ans 4€, gratuit – de 13 ans. – Entrée piéton 5 rue de l’Industrie maisonrouge@alesagglo.fr +33 4 66 85 10 48 http://www.maisonrouge-musee.fr/ Droits gérés

Maison Rouge (entrée piéton)Maison Rouge (entrée piéton) 5, rue de l’Industrie Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Saint-Jean-du-Gard Autres Lieu Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Adresse Maison Rouge (entrée piéton)Maison Rouge (entrée piéton) 5, rue de l'Industrie Ville Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard lieuville Maison Rouge (entrée piéton)Maison Rouge (entrée piéton) 5, rue de l'Industrie Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Departement Gard

Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-du-gardsaint-jean-du-gard/

Exposition – Roro circus in Cévennes – Carte blanche à Rodolphe Huguet Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 2022-04-01 was last modified: by Exposition – Roro circus in Cévennes – Carte blanche à Rodolphe Huguet Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 1 avril 2022 gard Saint-Jean-du-Gard

Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard Gard