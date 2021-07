Exposition « Roquemissou – Plongée dans la Préhistoire du Causse » Espace archéologique départemental, 18 septembre 2021, Montrozier.

Exposition « Roquemissou – Plongée dans la Préhistoire du Causse »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Espace archéologique départemental

Roquemissou – Plongée dans la Préhistoire du Causse présente un site préhistorique, toujours en cours de fouille, fréquenté par l’Homme depuis plusieurs millénaires. Niché contre la falaise séparant le Causse Comtal du Lévézou, Cet abri sous roche nous livre un passé archéologique rare et passionnant. De récurrentes allées et venues de l’Homme entre 12000 et 2000 avant notre ère témoignent sur les derniers chasseurs-cueilleurs au Paléolithique et les premiers paysans issus des côtes méditérranéennes. L’exposition est conçue pour toute la famille et propose une immersion grâce à une scénographie originale au sein des 4 salles d’expositions dédiées. Une salle en mode panoramique, 3 documentaires réalisés pour l’occasion, une sépulture reconstituée, des frises chronologiques illlustrées ainsi que des aquarelles agrémentent le parcours de cette exposition inédite qui présente l’état actuel des connaissances sur ce site. Un livret-jeu permet de découvrir l’exposition en famille. Le site de Roquemissou a été découvert par P.-M. Blanquet en 1978, fouillé à plusieurs reprises par G.-B. Arnal et Ph. Gruat dans les années 80 avant que Thomas Perrin du Laboratoire TRACES – UMR 5608 à l’Université de Toulouse.

Visite sécurisée, jauge du nombre de visiteurs indiquée à l’accueil

Découverte de l’exposition « Roquemissou – Plongée dans la Préhistoire du Causse » et présentation de la fouille de ce site préhistorique situé sur la commune de Gages-Montrozier.

Espace archéologique départemental Le Bourg, 12630, Montrozier Montrozier Aveyron



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00