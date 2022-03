Exposition Romy Schneider Cinémathèque française – musée du cinéma, 14 mai 2022, Paris.

Exposition Romy Schneider

Cinémathèque française – musée du cinéma, le samedi 14 mai à 18:00

L’exposition consacrée à Romy Schneider montre comment la petite fiancée autrichienne est devenue une icône du cinéma français, à la fois solaire et proche, bien décidée à s’émanciper de Sissi, multipliant choix audacieux et collaborations avec les plus grands : Luchino Visconti, Orson Welles, Otto Preminger, Alain Cavalier, Henri-Georges Clouzot, Joseph Losey, Claude Sautet, Costa-Gavras, Claude Chabrol… Costumes, affiches, photographies, rares archives, interviews et extraits de films racontent cette quête de travail et de liberté qui a fait de Romy Schneider une actrice en majesté, en qui toutes et tous aiment se projeter et se reconnaître.

Accès gratuit à l’exposition Romy Schneider de 18h à minuit, réservation en ligne obligatoire

Cinémathèque française – musée du cinéma 51 rue de Bercy 75012 Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:59:00