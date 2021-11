Sarrebourg Sarrebourg 57400, Sarrebourg EXPOSITION ROMAINS DES VILLES, ROMAINS DES CHAMPS Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: 57400

Sarrebourg

EXPOSITION ROMAINS DES VILLES, ROMAINS DES CHAMPS Sarrebourg, 20 novembre 2021, Sarrebourg. EXPOSITION ROMAINS DES VILLES, ROMAINS DES CHAMPS rue de la Paix Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg

2021-11-20 10:00:00 – 2021-12-23 18:00:00 rue de la Paix Musée du Pays de Sarrebourg

Sarrebourg 57400 6 EUR “Romains des villes, romains de champs est une exposition sur les découvertes récentes d’habitas de la période romaine réalisées lors de fouilles préventives. Elle illustre l’aménagement du territoire, l’habitat, la vie quotidienne, les activités humaines, qu’elles soient domestiques ou artisanales. Une exposition pour permettre au public de découvrir les nombreux objets provenant de fouilles anciennes ou récentes et rarement présentés, qui illustrent la vie quotidienne dans notre région. L’entrée est gratuite pour les moins de 18 ans. reservations-parcourschagall@orange.fr +33 3 87 08 08 68 http://www.sarrebourg.fr/parcours-chagalll Parcours Chagall

rue de la Paix Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 57400, Sarrebourg Autres Lieu Sarrebourg Adresse rue de la Paix Musée du Pays de Sarrebourg Ville Sarrebourg lieuville rue de la Paix Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg