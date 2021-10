MeymacMeymac Meymac Meymac Corrèze, Meymac Exposition Romain Ruiz-Pacouret Meymac Meymac MeymacMeymac Catégories d’évènement: Corrèze

Meymac Corrèze Abbaye Saint-André Meymac Corrèze Meymac Du mardi au dimanche de 14h00 à 18h00 .

Tarif 5€ – Groupe (à partir de 10 pers.) : 4€ – gratuit moins de 12 ans

Fermetures exceptionnelles : 24, 25, 31 décembre et 1er janvier. À travers l’expérimentation de la peinture et du dessin, la pratique de Romain Ruiz-Pacouret s’articule autour d’un protocole élaboré en fonction du lieu qui l’accueille. Il cherche à interroger les conditions du visible, en s’intéressant aux spécificités d’un lieu et à son architecture. En outre, il tente de créer des ouvertures, des fenêtres, vers un autre monde, un paysage oublié ou qui voudrait exister.

