EXPOSITION « ROMAIN GALLO » Loupian, 19 juin 2021-19 juin 2021, Loupian.

EXPOSITION « ROMAIN GALLO » 2021-06-19 – 2021-09-27

Loupian 34140 Loupian

Romain Gallo de l’artiste plasticien Bruno Mercet

Exposition en partenariat avec l’espace o25rjj à Loupian

Ce n’est pas « Retour vers le futur » mais presque ! Si l’artiste se plaît à pratiquer l’aller-retour temporel entre ses œuvres et les pièces présentes dans le musée, c’est pour créer une sorte de décalage absurde visant à bousculer le sens que l’on porte à la lecture de son travail. Par le biais de dispositifs simples, d’objets peints, employant et détournant certains matériaux industriels, il cherche autant à accentuer qu’à dissimuler les formes dans l’espace. A travers un jeu de piste teinté d’humour, Bruno Mercet a décidé d’incarner la figure de Romain Gallo le « mé-gallo », un pseudo artiste star engagé-dégagé rêvant d’Hollywood, d’enseigne commerciale et j’en passe…

Bruno Mercet vit et travaille à Millau. À la fois dessinateur, peintre et performeur, il explore aussi la photographie et la vidéo. Son travail, entre rigueur et spontanéité, questionne le rapport à l’objet dans sa dimension plastique, poétique et dérisoire. Simultanément, exposition d’une œuvre de Bruno Mercet sur la F.L.A.C. de l’Espace o25rjj au centre de Loupian, lieu de résidence de travail de l’artiste pour la création de ses œuvres in situ. Exposition à ciel ouvert | 25 rue Jean Jaurès, Loupian | Visible 24h/24h.

Du 19 Juin au 27 Septembre, au Musée gallo-romain Villa-Loupian

Accès dans les conditions normales d’entrée.

villaloupian@agglopole.fr +33 4 67 18 68 18 https://patrimoine.agglopole.fr/

