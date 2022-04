Exposition : Rolf Ball, le passeur de lumière Sélestat, 12 mai 2022, Sélestat.

Exposition : Rolf Ball, le passeur de lumière Sélestat

2022-05-12 14:00:00 – 2022-05-22 19:00:00

Sélestat Bas-Rhin

Exposition de peintures de l’artiste Rolf Ball qui vit et travaille en Alsace. Rolf Ball est né à Strasbourg en 1945. Passionné par la peinture dès son plus jeune âge, il décide d’entreprendre des études artistiques aux Arts décoratifs de Strasbourg, sous l’égide de Camille Hirtz, son initiateur et professeur, avec qui il a entretenu une amitié profonde. Attiré par la préhistoire et l’art des populations traditionnelles, il poursuit des études d’ethnologie à la faculté des Sciences Humaines de Strasbourg, et oriente sa recherche vers l’art africain, l’art pariétal et vers celui d’autres ethnies (Aborigènes d’Australie, Inuits, Incas…). De nombreuses expositions jalonnent son parcours en France, en Allemagne, en Suisse, au Luxembourg, en Italie…

Exposition de l’artiste strasbourgeois Rolf Ball, “le passeur de lumière”

+33 3 88 08 47 03

Sélestat

