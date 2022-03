Exposition : Roland Shön – “Faiseur d’inutile” Le Tréport Le Tréport Catégories d’évènement: Le Tréport

Exposition : Roland Shön – “Faiseur d’inutile” Le Tréport, 2 avril 2022, Le Tréport. Exposition : Roland Shön – “Faiseur d’inutile” Galerie Resonances 5/7 rue de la Tour Le Tréport

2022-04-02 – 2022-05-15 Galerie Resonances 5/7 rue de la Tour

Le Tréport Seine-Maritime Exposition de Roland Shön – “Faiseur d’inutile”

Peinture, collage, sculptures, dessin.

Ouvert week end et jours fériées : 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30.

contact@galerieresonances.com +33 7 72 06 46 28

Vacances scolaires du mercredi au dimanche Galerie Resonances 5/7 rue de la Tour Le Tréport

