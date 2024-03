Exposition Roger SOMVILLE et Marc VAUGELADE Moutier-d’Ahun, vendredi 16 août 2024.

Exposition Roger SOMVILLE et Marc VAUGELADE Moutier-d’Ahun Creuse

Exposition commune (de tapisserie et de peintures) de Roger SOMVILLE et (de tapisserie) de Marc VAUGELADE, avec le soutien de la Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson et de son Musée.

Vernissage le vendredi 5 juillet à 18h.

Entrée libre et gratuite. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-16 15:00:00

fin : 2024-08-16 19:00:00

La Bergerie

Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine labergerie.sama@gmail.com

L’événement Exposition Roger SOMVILLE et Marc VAUGELADE Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2024-03-24 par OT Creuse Sud Ouest