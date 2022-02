Exposition : Roger Loyer – Anton Pléneuf-Val-André, 21 février 2022, Pléneuf-Val-André.

Exposition : Roger Loyer – Anton Pléneuf-Val-André

2022-02-21 10:00:00 – 2022-02-27 18:00:00

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor

Exposition de peintures à l’huile

Suggestives, figuratives et abstraites à la fois, les peintures de Anton proposent un niveau de détails qui laisse une grande place à l’imaginaire et au rêve. Il tire son inspiration de ses voyages à l’étranger, mais aussi de la France. Ce qui le passionne dans la peinture, c’est sa quête sans fin pour simplifier et atteindre l’essence de tout ce qu’il peint. Il vous

invite à venir le rencontrer salle des Régates.

Tout public et gratuit.

loyer.roger@gmail.com +33 6 82 57 42 37

Exposition de peintures à l’huile

Suggestives, figuratives et abstraites à la fois, les peintures de Anton proposent un niveau de détails qui laisse une grande place à l’imaginaire et au rêve. Il tire son inspiration de ses voyages à l’étranger, mais aussi de la France. Ce qui le passionne dans la peinture, c’est sa quête sans fin pour simplifier et atteindre l’essence de tout ce qu’il peint. Il vous

invite à venir le rencontrer salle des Régates.

Tout public et gratuit.

Pléneuf-Val-André

dernière mise à jour : 2022-02-08 par