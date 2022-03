Exposition : Roger Legrand Le Havre, 1 avril 2022, Le Havre.

Exposition : Roger Legrand Le Havre

2022-04-01 – 2022-04-30

Le Havre Seine-Maritime Le Havre

Dans le cadre du parcours photographique havrais Are You Experiencing.

Roger Legrand assume son affection pour le portrait, principalement éclairé de lumières studio. D’espaces précaires en lieux de création, il maintient vivant un dispositif et y produit ses images. Avec les modèles, la rencontre est souvent frontale. Le vivant se pose et impose à la lumière sa singularité. Dans ce contexte réel et sublimé, les écueils sont nombreux et l’image de l’autre se révèle aussi fragile pour le sujet que pour le photographe. Cette exposition est également l’occasion de découvrir une sélection de photographies créées dans le voisinage même du Tetris !

Exposition du vendredi 1er avril au samedi 30 avril.

Vernissage le vendredi 1er avril à 18h30.

Gratuit, entrée libre, du mardi au samedi de 10h à 18h.

Dans le cadre du parcours photographique havrais Are You Experiencing.

Roger Legrand assume son affection pour le portrait, principalement éclairé de lumières studio. D’espaces précaires en lieux de création, il maintient vivant un dispositif et y…

+33 2 35 19 00 38 https://letetris.fr/

Dans le cadre du parcours photographique havrais Are You Experiencing.

Roger Legrand assume son affection pour le portrait, principalement éclairé de lumières studio. D’espaces précaires en lieux de création, il maintient vivant un dispositif et y produit ses images. Avec les modèles, la rencontre est souvent frontale. Le vivant se pose et impose à la lumière sa singularité. Dans ce contexte réel et sublimé, les écueils sont nombreux et l’image de l’autre se révèle aussi fragile pour le sujet que pour le photographe. Cette exposition est également l’occasion de découvrir une sélection de photographies créées dans le voisinage même du Tetris !

Exposition du vendredi 1er avril au samedi 30 avril.

Vernissage le vendredi 1er avril à 18h30.

Gratuit, entrée libre, du mardi au samedi de 10h à 18h.

Le Havre

dernière mise à jour : 2022-03-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie