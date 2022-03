Exposition “Robin et Tom dans le Marais poitevin” Maison de la Meunerie Nieul-sur-l'Autise Catégories d’évènement: Nieul-sur-l'Autise

du lundi 18 avril au mardi 30 août à Maison de la Meunerie

Une exposition grandeur nature à découvrir en extérieur. Plongez dans l’univers de l’artiste Julien Auclair. Des illustrations issues du livre “Robin et Tom dans le Marais poitevin” coédité par le Parc naturel régional du Marais poitevin et La nage de l’ourse. Une exposition Parc naturel régional du Marais poitevin. A découvrir d’avril à septembre 2022. Pour toute la famille.

Entrée libre

PNR Marais Poitevin – Pays de la Loire Grandeur Nature Maison de la Meunerie 16 Rue du Moulin, 85240 Rives-d’Autise Nieul-sur-l’Autise Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-18T10:00:00 2022-04-18T17:00:00;2022-04-25T10:00:00 2022-04-25T17:00:00;2022-05-02T10:00:00 2022-05-02T17:00:00;2022-05-09T10:00:00 2022-05-09T17:00:00;2022-05-10T10:00:00 2022-05-10T17:00:00;2022-05-16T10:00:00 2022-05-16T17:00:00;2022-05-17T10:00:00 2022-05-17T17:00:00;2022-05-23T10:00:00 2022-05-23T17:00:00;2022-05-24T10:00:00 2022-05-24T17:00:00;2022-05-30T10:00:00 2022-05-30T17:00:00;2022-05-31T10:00:00 2022-05-31T17:00:00;2022-06-06T10:00:00 2022-06-06T17:00:00;2022-06-07T10:00:00 2022-06-07T17:00:00;2022-06-13T10:00:00 2022-06-13T17:00:00;2022-06-14T10:00:00 2022-06-14T17:00:00;2022-06-20T10:00:00 2022-06-20T17:00:00;2022-06-21T10:00:00 2022-06-21T17:00:00;2022-06-27T10:00:00 2022-06-27T17:00:00;2022-06-28T10:00:00 2022-06-28T17:00:00;2022-07-04T10:00:00 2022-07-04T17:00:00;2022-07-05T10:00:00 2022-07-05T17:00:00;2022-07-11T10:00:00 2022-07-11T17:00:00;2022-07-12T10:00:00 2022-07-12T17:00:00;2022-07-18T10:00:00 2022-07-18T17:00:00;2022-07-19T10:00:00 2022-07-19T17:00:00;2022-07-25T10:00:00 2022-07-25T17:00:00;2022-07-26T10:00:00 2022-07-26T17:00:00;2022-08-01T10:00:00 2022-08-01T17:00:00;2022-08-02T10:00:00 2022-08-02T17:00:00;2022-08-08T10:00:00 2022-08-08T17:00:00;2022-08-09T10:00:00 2022-08-09T17:00:00;2022-08-15T10:00:00 2022-08-15T17:00:00;2022-08-16T10:00:00 2022-08-16T17:00:00;2022-08-23T10:00:00 2022-08-23T17:00:00;2022-08-30T10:00:00 2022-08-30T17:00:00

