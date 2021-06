Roubaix Le Non-lieu - Usine Cavrois-Mahieu Nord, Roubaix Exposition « Robes en bleu » au Non-Lieu Le Non-lieu – Usine Cavrois-Mahieu Roubaix Catégories d’évènement: Nord

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Fondée en 1887 par Jean Cavrois-Mahieu, la filature de laine – et aussi teinturerie, tissage, et apprêts – a conservé une partie de ses installations. Elle permet de comprendre le fonctionnement d’une usine textile du 19e siècle. Depuis vingt ans, l’association le Non-Lieu entretient le génie des lieux et s’efforce de proposer une approche didactique et sensorielle de l’univers industriel. Exposition _Robes en bleu_ par les élèves de 1ère année à ESMOD, en écho à l’exposition _Bleu_ saison 2.

Entrée libre

Le Non-lieu – Usine Cavrois-Mahieu 117 rue du Montgolfier – 59100 Roubaix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T19:00:00

